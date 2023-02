Tyreek Hill com ciúmes da vitória de Patrick Mahomes e Travis Kelce no Super Bowl com os Chiefs?

Tele Kansas City Chiefs são Super Bowl LVII campeões após derrotar o Philadelphia Eagles 38-35 no último domingo no State Farm Stadium em Glendale, Arizona. Esta afirmação parecia praticamente impossível de se tornar realidade durante a entressafra e principalmente quando o técnico Andy ReidA equipa de Madrid livrou-se de uma das suas principais armas ofensivas.

Durante o período de agência gratuita, os Chiefs trocaram o receptor meteórico, Colina Tyreekpara o Miami Dolphins, com parecia que a era de ouro deste jogador junto com o quarterback Patrick Mahomes e final apertado Travis Kelce tinha chegado ao fim. Nada poderia estar mais longe da verdade.

Patrick Mahomes esquece completamente a live de Dia dos Namorados no ar: “Não conte para minha esposa”

Como Tyreek Hill reagiu à vitória dos Chiefs no Super Bowl LVII?

Então é interessante saber o que “guepardo” fez quando viu os Chiefs vencerem os Eagles na TV, aparentemente pelo menos mostrando publicamente um gosto pelo que seus ex-companheiros de equipe realizaram.

“Garoto 15 e 87 deve ser a maior dupla de todos os tempos !!!! Adoro assistir”, escreveu Hill em sua conta no Twitter, referindo-se a Mahomes, que usa o número 15, e Kelce, que usa o número 87.

Mahomes e Kelce combinaram um passe para touchdown para elevar o total de sua carreira nos playoffs para 14, o segundo maior na história da NFL, atrás apenas dos 15 da dupla de Tom Brady e Rob Gronkowski (com ambos os New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers).

Como Tyreek Hill se saiu com o Miami Dolphins?

Hill não deixou de brilhar em seu primeiro ano com os Dolphins, sendo eleito para o Pro Bowl após uma ótima temporada que incluiu recordes pessoais em recepções (119), jardas recebidas (1.710), além de sete touchdowns, a maioria vindo do conexão com o quarterback Tua Tagovailoa.