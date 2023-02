Ubatuba (SP) abre processo seletivo com 104 vagas para área da educação

A Prefeitura de Ubatuba no estado de São Paulo está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais para os cargos de agente educacional e assistente social.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Ubatuba – SP vão de R$ 1.669,43 a R$ 4.726,66 mensais.

A Fundação de Apoio a Universidade Municipal de São Caetano do sul (FAUSCS) é a responsável pela organização do processo seletivo.

Vagas e salários Ubatuba – SP

A Prefeitura de Ubatuba no estado de São Paulo oferece, por meio de processo seletivo, 104 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Agente educacional – 100 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico é de R$ 1.669,43 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Assistente social – 4 vagas.

Já para o cargo de nível superior a remuneração é de R$ 4.726,66 por mês para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Ubatuba – SP

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Ubatuba – SP devem realizar a inscrição até o dia 5 de março de 2023 diretamente pelo site da Fauscs.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 40,00 a R$ 50,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Ubatuba – SP

Agente educacional

Zelar pelas condições de permanência do aluno na escola com qualidade;

Organizar e reorganizar os tempos e os espaços, de forma a permitir a interação entre os alunos, favorecendo a autonomia, a manifestação e a produção da cultura infantil;

Participar de atividades diárias e lúdicas proporcionando o acesso dos alunos aos materiais necessários às suas experiências de exploração do mundo;

Respeitar o ritmo de cada aluno em seu processo educativo;

Desenvolver ações relativas aos cuidados diários complementares à garantia do bem-estar do educando: alimentação, higiene, segurança, lazer e atividades correlatas.

Assistente social

Acompanhar e monitorar programas com recursos advindos de convênios com Município, Estado ou União;

Monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais;

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, entidades sociais e organizações populares;

Elaborar, executar e avaliar planos, programas, projetos e políticas que sejam do âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil;

Prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população, adotando as providências necessárias;

Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e utilizá-los no atendimento e na defesa de seus direitos;

Promover a articulação da rede de serviços socioassistenciais com outras políticas setoriais;

Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais na área da educação, saúde e assistência social;

Organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos CRAS e/ou CREAS;

Planejar, executar e avaliar pesquisas e estudos socioeconômicos que possam contribuir para análise da realidade social municipal e subsidiar ações profissionais;

Prestar assessoria aos órgãos da Administração Pública direta e indireta, e a entidades sociais com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do serviço social;

Planejar e organizar os procedimentos necessários para a implementação de Unidades de Assistência Social, realizando atendimentos individuais e/ou coletivos;

Realizar estudos socioeconômicos com os usuários, encaminhando-os aos benefícios e serviços sociais disponíveis nos órgãos da Administração Pública direta e indireta e na comunidade;

Participar de seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social;

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;

Elaborar, executar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social que proporcionem a melhoria da qualidade de vida dos servidores municipais;

Identificar fatores psicossociais e econômicos que interfiram na vida funcional dos servidores, procurando equacioná-los.

Etapa processo seletivo Ubatuba – SP

O processo seletivo para a Prefeitura de Ubatuba – SP contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e composta por questões de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 12 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas do processo seletivo Ubatuba SP.