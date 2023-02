UDESC publica 2ª chamada do Vestibular de Verão 2023

A Universidade de Santa Catarina (UDESC) publicou a 2ª chamada do Vestibular de Verão 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de novos convocados para as vagas por meio do site da instituição.

De acordo com edital de matrícula publicado neste sábado, 25 de fevereiro, os candidatos convocados nesta 2ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula até a próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro. O envio dos documentos necessários para o registro acadêmico deverá ser feito online, conforme as orientações da UDESC.

Como foi o Vestibular de Verão 2023?

A UDESC realizou a seleção de candidatos através de duas modalidades de seleção: análise do histórico escolar e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, a universidade não aplicou provas e o candidato pôde escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

De acordo com o edital, para a seleção via notas do Enem, a UDESC aceitou as notas das edições do exame ocorridas entre os anos de 2018 e 2021. Já a seleção feita através do histórico escolar levou em consideração a Média Final Geral de conclusão do Ensino Médio.

A oferta total da UDESC para o Vestibular de Verão 2023 é de 1.265 vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2023. As oportunidades estão distribuídas entre diversos cursos de graduação ministrados nos campi da universidade localizados em Laguna, Balneário Camboriú, Ibirama, Chapecó, Pinhalzinho, Lages, São Bento do Sul, Joinville e Florianópolis.

Acesse o site da universidade para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFAM encerra neste sábado (25) o período de inscrição para cursos de qualificação profissional; saiba mais.