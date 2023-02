UEL recebe mais de 20 mil inscrições para o Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) recebeu mais de 20.000 inscrições para o Vestibular 2023. De acordo com a universidade, 20.819 candidatos estão concorrendo a 2.541 vagas em 52 cursos de graduação de diversas áreas.

A UEL divulgou também que o número de inscritos para a seleção via Sistema Universal foi de 13.530. Outros 7.289 candidatos realizaram a inscrição para o Sistema de cotas, que contempla estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública de ensino e candidatos autodeclarados negros.

Conforme o edital, do total das vagas ofertadas, 45% estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas da instituição.

Ainda sobre os inscritos, a UEL informou que a maioria é do Paraná, totalizando 15.074 candidatos. Outros 4.407 candidatos são de São Paulo. O número de mulheres inscritas é superior ao de homens. Ao todo, concorrem às vagas 13.070 mulheres e 7.749 homens.

Provas

A UEL realiza o seu processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação em duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 5 de março de 2023. A Cops divulgará o Cartão de Inscrição do Candidato com o local de prova no dia 24 de fevereiro, a partir das 17h.

De acordo com o edital, a prova da 1ª fase será composta por 60 questões objetivas sobre disciplinas ministradas no Ensino Médio: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado da 1ª fase, com a lista de candidatos aprovados para a 2ª fase, será feita em 20 de março. Já as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 2, 3 e 4 de abril. A UEL deve liberar a consulta aos locais de prova da 2ª fase a partir do dia 24 de março.

Resultado

O resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está previsto para o dia 4 de maio. Na mesma data, a universidade deve publicar orientações para as matrículas.

Confira mais detalhes no site da UEL.

