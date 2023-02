UEM: locais de prova do Vestibular 2022 estão disponíveis

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou na quarta-feira (1º) os locais de prova do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da instituição. A UEM publicou também orientações para o dia das provas.

De acordo com a UEM, os locais de prova serão nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cidade Gaúcha, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Segundo o edital, as provas do Vestibular 2022 serão aplicadas no dia 12 de fevereiro. Segundo o edital, a aplicação será realizada no período da tarde. Conforme as orientações da UEM, o candidato deve comparecer ao local de prova, no mínimo, 1 hora antes do seu início.

A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h20, com encerramento da entrada em sala de prova às 13h50min (horário oficial de Brasília). O início da aplicação será às 14h. Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica com tinta azul-escuro, escrita grossa (com corpo transparente).

A avaliação será composta por uma redação e por 50 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio. Portanto, as questões objetivas serão sobre Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Conhecimentos Específicos.

Vestibular 2022

Conforme o edital, ao todo, a UEM está ofertando 2.368 vagas para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas. Haverá reserva de vagas conforme as políticas afirmativas da UEM, que contemplam estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas e pessoas negras.

A publicação do resultado final do Vestibular 2022, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 23 de março. As orientações para as matrículas serão publicadas na mesma data.

Acesse o site da UEM para mais informações.

