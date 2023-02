UEMG divulga resultado preliminar da prova onjetiva do Vestibular 2023

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) já divulgou o resultado preliminar da Prova de Conhecimentos Gerais do Vestibular UEMG 2023. Desse modo, os candidatos que fizeram a prova objetiva podem conferir o resultado na área do candidato ou através do documento publicado no site da UEMG.

De acordo com o cronograma, os interessados em contestar a totalização dos pontos obtidos na prova poderão interpor recursos até amanhã, dia 15 de fevereiro (quarta-feira). Os recursos devem ser interpostos através da área do candidato. O cronograma indica ainda que o resultado final da prova será divulgado no próximo dia 17 de fevereiro.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para 7 de março de 2023. Após a análise dos recursos, o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado no dia 13 de março. As matrículas deverão ser feitas até o dia 20 seguinte.

Vestibular 2023

Ao todo, a UEMG está ofertando 4.607 vagas para ingresso em 128 cursos de graduação. Há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). Os aprovados dentro das cotas raciais deverão passar por procedimento de heteroidentificação.

A universidade aplicou as provas do Vestibular 2023 no dia 30 de janeiro, nos 18 municípios mineiros onde estão localizadas as Unidades Acadêmicas da UEMG.

Conforme indicado no edital, o exame foi composto por uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e por uma Prova de Conhecimentos Gerais com 48 questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Desse modo, a prova abarcou conhecimentos de Física, Matemática, História, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

