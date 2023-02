UEPA publica listão do Prosel 2023

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) publicou neste sábado (18) o listão do Processo Seletivo (Prosel) 2023. De acordo com a universidade, os candidatos poderão conferir suas notas via site, ou por meio da live realizada, na Reitoria da Instituição.

Conforme os dados divulgados pela UEPA, nesta edição, o Prosel recebeu 52.987 inscrições para as 3.768 vagas, distribuídas em 31 cursos de graduação, ofertados na capital e no interior do estado.

A UEPA informou ainda que o curso mais concorrido é o de Fisioterapia, em Belém, como o para os candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas às Cotas Socioeconômicas. Ao todo, foram 2.229 inscrições par 12 vagas para Fisioterapia, com 185,7 candidatos por vaga.

Prosel 2023

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos no Prosel 2023 será feita a partir do aproveitamento das notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, só puderam realizar a inscrição na seleção os estudantes que fizeram o Enem 2022.

Os estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas do Estado do Pará têm direito a um bônus de 10% sobre a nota obtida no Enem 2022. A aplicação do Enem 2022 teve início no último domingo (13). No próximo domingo, dia 20 de novembro, o Inep realizará o segundo dia de provas. A data de divulgação do resultado do exame ainda não foi informada.

Oferta de vagas

A oferta total da UEPA para o Prosel 2023 é de 7.536 vagas em diversos cursos de graduação da instituição. As vagas contemplam 28 cursos, sendo 1.438 para a capital e 2.330 para as unidades da instituição localizadas no interior.

Ainda conforme o edital, a UEPA reserva 30% das vagas para estudantes de escolas públicas e da EJA e 20% para estudantes de escolas públicas que se autodeclaram pretos, pardos, ou indígenas.

Acesse o site da UEPA para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unespar publica lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2023; saiba mais.