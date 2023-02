Uerj divulga lista de classificação do Vestibular Estadual 2023

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) publicou nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, o resultado final do Vestibular Estadual 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação por meio do site do Vestibular Uerj.

De acordo com as orientações da universidade, o candidato convocado deverá comparecer, exclusivamente, no campus onde está localizado o curso para o qual você foi classificado para realizar os procedimentos de matrícula.

A matrícula será constituída de duas etapas: pré-matrícula (1ª etapa) e inscrição em disciplinas (2ª etapa). Consulte aqui os procedimentos para matrícula.

A pré-matrícula da classificação deverá ser feita no período do dia 6 ao dia 9 de fevereiro, no horário das 10h às 16h. O procedimento será realizado por ordem alfabética, conforme o seguinte cronograma:

6 de fevereiro: preferencialmente candidatos A-D;

7 de fevereiro: preferencialmente candidatos E-H;

8 de fevereiro: preferencialmente candidatos I-N;

9 de fevereiro: preferencialmente candidatos O-Z.

De acordo com o calendário da Uerj, as aulas para os candidatos aprovados para o 1º semestre letivo começam no dia 22 de março. Para os ingressantes no 2º semestre, o início das aulas será em 16 de agosto.

Vestibular Estadual 2023

A Uerj aplicou as provas do Vestibular Estadual 2023 no dia 4 de dezembro, no período da manhã. De acordo com o estabelecido no edital, houve locais de prova em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro (RJ).

O processo seletivo contou com um Exame Único, composto por uma redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

O edital indica ainda que, ao todo, a Uerj está ofertando 6.256 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no primeiro e no segundo semestre letivo deste ano. Há reserva de vagas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas da rede pública, para pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

