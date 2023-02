UERJ: novos editais para técnico-administrativo; salários até R$ 6 mil

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UFRJ) está com inscrições abertas para dois novos editais de concurso público.

Os certames visam o preenchimento de sete vagas no total para os cargos de técnico administrativo nas áreas de química e tradutor e intérprete de libras.

As inscrições vão até o dia 09 de março de 2023.

Vagas e salários Concurso UERJ – RJ

Os dois editais de concurso da UERJ preveem a criação de 7 vagas para contratação imediata de técnicos administrativos com nível superior completo entre as seguintes áreas do conhecimento:

Técnico Administrativo – Químico – 03 vagas;

Técnico Administrativo – Tradutor e Intérprete de Libras – 04 vagas;

Para concorrer a vaga de técnico administrativo na especialidade de química é necessário que o candidato comprove nível superior em um dos cursos: Química, Bioquímica, Engenharia Química, Tecnólogo em Química, Tecnólogo em Processos Químicos, Engenharia Química Industrial, Engenharia Bioquímica. Além de inscrição regular no Conselho Regional de Química (CRQ).

Já para concorrer a vaga de técnico administrativo na especialidade de tradutor e intérprete de libras, o candidato precisa comprovar bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras – Língua Portuguesa, Letras com habilitação em Tradução e Interpretação em Libras ou em Letras – Libras OU Diploma em outras áreas de conhecimento, desde que possua diploma de cursos de extensão, de formação continuada ou de especialização em Libras, com carga horária mínima de 360 horas OU Diploma em outras áreas de conhecimento, desde que tenha sido aprovado em exame de proficiência em tradução e interpretação em Libras (PROLIBRAS).

O salário oferecido para ambos os cargos é de R$6.026,40 por mês para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados ainda tem direito a receber auxilio alimentação no valor de R$ 600 mensais.

Inscrições Concurso UERJ – RJ

Os interessados em participar do concurso da UERJ devem realizar a inscrição até o dia 09 de março de 2023.

As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site da Cepuerj.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 197.

Atribuições de cargo – UERJ

Técnico Administrativo – Químico

Realizar ensaios e análises técnico-laboratoriais, selecionando as metodologias, materiais, reagentes e critérios adequados;

Supervisionar a realização de coleta, preparo e separação de amostras, utilizando processos químicos, físicos e físico-químicos;

Identificar e catalogar amostras através de parâmetros químicos, físicos e físico-químicos mensuráveis;

Verificar a calibração e bom funcionamento de equipamentos laboratoriais, procedendo à correção de erros encontrados quando possível;

Especificar matérias-primas, extrair, sintetizar, concentrar, purificar, secar e caracterizar substâncias e produtos, determinando o processo de acondicionamento destes e estabelecendo processos de produção e prazo de validade;

Produzir substâncias e analisar produto final, estabelecendo sua composição e patenteando seu processo de produção, quando cabível;

Desenvolver e validar processos, procedimentos e metodologias analíticas, estimando o custo-benefício dos mesmos;

Interpretar os dados provenientes de análises e ensaios laboratoriais, comparando resultados e aplicabilidade dos métodos utilizados emitindo laudo, parecer e relatórios técnicos;

Monitorar impacto ambiental, mensurando a geração de resíduos poluentes e seus graus de toxicidade;

Identificar, supervisionar e proceder ao tratamento, reciclagem, confinamento e descarte de resíduos químicos, físicos, biológicos e radioativos;

Representar a Universidade junto aos órgãos de fiscalização ambiental;

Implementar ações de prevenção de erros e correção dos processos de trabalho utilizados;

Técnico Administrativo – Tradutor e Intérprete de Libras

Traduzir e interpretar artigos, livros e textos diversos da Língua Portuguesa para LIBRAS e vice-versa, consultando dicionários e outras fontes de informações para informações sobre possíveis diferenças regionais;

Traduzir e interpretar conversações, narrativas, palestras, atividades didático-pedagógicas e aulas reproduzindo em LIBRAS ou na modalidade oral da Língua Portuguesa, o pensamento e a intenção do emissor;

Auxiliar o professor na produção e elaboração de materiais bem como na operação e manuseio de equipamentos de vídeo e/ou outros facilitadores das atividades pedagógicas nas disciplinas de LIBRAS;

Atuar na tradução e/ou interpretação de atividades e materiais artístico-culturais a fim de possibilitar acessibilidade ao público usuário da Libras;

Auxiliar o professor na produção e elaboração de materiais bem como na operação e manuseio de equipamentos de vídeo e/ou outras ferramentas facilitadoras das atividades pedagógicas nas disciplinas de LIBRAS;

Atuar nas estratégias de inclusão social da comunidade surda promovendo a acessibilidade através do conhecimento de LIBRAS e atividades culturais;

Etapas concurso UERJ – RJ

O concurso para técnicos-administrativos da UERJ obedecerá as seguintes etapas:

Prova objetiva, comum para ambos os cargos;

Prova discursiva, apenas para o cargo de químico;

Prova prática, apenas para o cargo de tradutor e intérprete de libras;

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 16 de abril de 2023 no Campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Pavilhão João Lyra Filho.

Os candidatos deverão responder 60 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.

Mais informações sobre o concurso público da UERJ podem ser consultadas diretamente nos editais do concurso.