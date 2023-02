UESB inicia aplicação das provas do Vestibular 2023 neste domingo (5)

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) inicia neste domingo, dia 5 de fevereiro, a aplicação das provas do Vestibular 2023. A aplicação acontecerá no período da manhã e segue até a segunda-feira, dia 6 de fevereiro.

De acordo com a UESB, os locais de prova serão nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do Cartão de Informação, disponível no site do Instituto Avalia.

Conforme o cronograma, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 7h10, com fechamento às 7h50 (horário local). A aplicação terá início a partir das 8h.

Segundo as orientações da universidade, o candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência. É necessário levar caneta esferográfica de material transparente, de tinta azul ou preta, e apresentar documento oficial e original de identificação com foto. Em alguns casos, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório.

A prova será composta por 85 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas no Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa.

No domingo, dia 5 de fevereiro, os candidatos responderão a prova de Redação e as questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática. Na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a UESB aplicará uma prova com questões sobre Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Vestibular 2023

O edital estabelece ainda que a oferta total da UESB é de 915 vagas para ingresso de novos alunos em cursos de graduação no 1º semestre de 2023.

Parte das vagas estão reservadas conforme determinam as ações afirmativas da universidade. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para pessoas negras, indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência (PcD).

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 24 de fevereiro.

Confira mais informações no site da UESB.

