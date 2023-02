UFC 284 Caminhos para a vitória: como Alexander Volkanovski pode gravar seu nome na história contra Islam Makhachev

É essa hora, pessoal. A melhor luta do ano e uma das mais importantes da história do UFC acontece neste fim de semana, quando Islam Makhachev coloca seu título dos leves em jogo contra o lutador peso por peso nº 1 do mundo, Alexander Volkanovski no evento principal de UFC 284. Se Makhachev vencer, ele subirá ao topo do ranking libra por libra, e se Volkanovski vencer, a questão se voltará para onde entre os maiores de todos os tempos ele se classifica?

As apostas são enormes, então vamos dar uma olhada no que cada homem precisa fazer para vencer este confronto marcante e, finalmente, o que acontecerá no sábado à noite.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Caminhos para a vitória de Islam Makhachev no UFC 284

É difícil escrever algo novo sobre Makhachev porque ele, e Khabib Nurmagomedov antes dele, têm tais jogos lineares. Isso não é uma crítica ao campeão (no mínimo, é uma prova de quão incríveis os dois têm sido como lutadores), mas todo mundo sabe como eles ganharam/ganharam, é só uma questão de eles conseguirem. Se Makhachev vencer no sábado, será porque conseguiu fazer quedas e manter a posição, ou fazer quedas e finalizar Volkanovski.

Ok, mas como ele faz isso?

Bem, principalmente fazendo o que ele sempre faz. Assim como Khabib, a maioria das quedas de Makhachev vem do clinch. Ele pode (e teve) sucesso com quedas de chutes ou duplas reativas, mas principalmente ele se envolve em uma troca de golpes e depois começa a trabalhar, desequilibrando seus oponentes e encadeando técnicas até obter o resultado desejado. Há uma razão para ele ter uma taxa de sucesso de queda de 68%, e não é porque ele tem sorte.

Espero que Volkanovski faça tudo ao seu alcance para evitar confrontos, mas Makhachev é extremamente bem estudado. Javier Mendez e companhia fizeram um trabalho excepcional no planejamento do jogo ao longo dos anos e na preparação de contra-ataques para os adversários, e isso é esperado aqui. Volkanovski usa chutes baixos liberalmente nos pés, tanto para compensar sua desvantagem de tamanho quanto para atrapalhar o timing de seus oponentes. Eu vou ser chocado se Makhachev não vier se preparando para pegar um chute e iniciar uma sequência de queda ou simplesmente sentar em um contador de mão esquerda. Makhachev tem um timing excelente em seus contra-ataques (como Charles Oliveira descobriu) e isso pode mandar Volkanovski para o traseiro tão facilmente quanto uma perna dupla.

O que me leva à outra conclusão importante para Makhachev aqui: ele pode estar confiante em sua trocação. Sim, Volkanovski é sem dúvida o melhor atacante, mas um aspecto pouco discutido dessa luta é a vantagem de poder que Makhachev tem. Volkanovski é um striker rápido e certeiro, mas ele não está congelando as pessoas, mesmo no peso-pena. Makhachev, entretanto, fez exatamente isso, contra homens muito maiores. Cada troca para Makhachev é uma oportunidade de finalizar a luta ou criar contato para iniciar uma queda. Para Volkanovski, são propostas de risco-recompensa onde ele pode marcar pontos. Essa é uma grande vantagem para o campeão dos leves.

O ponto final para Makhachev e o que é mais fascinante para mim é como ele gerencia o controle de topo. Parece muito provável que Makhachev consiga quedas, mas será que ele consegue manter a posição? Não temos motivos para duvidar dele, já que ele fez isso com quase todo mundo, mas ao contrário de Oliveira, Volkanovski fará de tudo para cavar underhooks e se levantar, não tentando agarrar Makhachev. Se Makhachev não pode simplesmente enrolar Volkanovski no chão, ele precisa ter certeza de que, nas vezes em que consegue o controle por cima, está causando dano. Porque conforme a luta continua, Volkanovski ainda estará lá, e Makhachev pode precisar construir uma vantagem se as coisas não estiverem fáceis para ele.

Foto de Alejandro Salazar/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Caminhos para a vitória de Alexander Volkanovski no UFC 284

Mais uma vez, é difícil dizer algo novo sobre como abordar a luta contra o Islam Makhachev, porque tudo se resume a: “PELO AMOR DE DEUS, NÃO SE DEIXE PARA BAIXO!” É a mesma coisa aqui: para Volkanovski, o chão é lava no sábado à noite. E assim, a meu ver, existem dois caminhos a seguir para Volkanovski.

A mais óbvia, e a que eu suspeito que ele tentará a princípio, é simplesmente evitar o chão completamente. Volkanovski é o atacante técnico superior, é mais rápido, tem melhor jogo de pés e excelente timing. Volkanovski pode sair com a intenção de ficar na moto, apresentar ângulos, nunca dar uma olhada limpa em Makhachev em uma entrada ou amarração e contentar-se em acumular estragos por fora. Dada a vantagem presumida de Volkanovski no cardio, a taxa de sucesso desse plano aumenta à medida que a luta se arrasta e as quedas se tornam mais difíceis.

Neste plano, Volkanovski seria melhor servido por ser o único a apoiar Makhachev, e certamente nunca se deixar encurralar na cerca (a cerca é onde vem a maior parte das quedas de Makhachev e, como tal, também é lava), e se ele deveria ser derrubado, LEVANTE, LEVANTE! Este é um plano de jogo viável, mas que requer uma execução quase perfeita. É verdade que já vimos Volkanovski quase perfeito antes, mas é um caminho estreito a percorrer.

Em vez disso, gostaria de sugerir um caminho diferente para Volkanovski: ir em frente.

O problema fundamental que Volkanovski enfrenta nesta luta é que Makhachev é o lutador mais perigoso. Volkanovski fez carreira resolvendo problemas por meio da adaptação, mas em algum momento a disparidade física é demais, então Volkanovski precisa mudar essa matemática. Se Volkanovski tentar apontá-lo, serão longos 25 minutos, especialmente se Makhachev não acabar por temer o remate de Volkanovski. Então, deixe-o com medo.

Makhachev ainda não é um atacante extremamente confortável e pode ser arrastado para brigas (o sucesso limitado que Charles Oliveira teve contra ele foi quando ele atacou e Makhachev rebateu de forma imprudente). Cada momento que Makhachev está socando é um momento em que ele não está derrubando você, então faça uma proposta atraente. Entre e deixe voar, dane-se a defesa e realmente sente seus socos. Você pode se tornar o campeão dos leves com um e, no mínimo, obterá o respeito necessário para impedi-lo de derrubá-lo implacavelmente.

Antes da luta de Oliveira, comparei Islam Makhachev a Isaac Newton, dizendo que ele inevitavelmente resolve todos os problemas. Volkanovski deveria introduzir um pouco de anarquia na equação e ver como isso muda a matemática.

X-Factors

Mentalidade

Eu realmente não tenho certeza do que fazer com os dois homens indo para este. Normalmente, eu diria que lutar no país de origem de alguém favoreceria esse lutador, mas Makhachev, francamente, parece que isso o está alimentando. Em toda a mídia e vídeos pré-luta, o campeão dos leves está se comportando como um homem sem se importar com o mundo. Ele parece extremamente confiante, se não totalmente entusiasmado com a possibilidade de lutar contra Volkanovski.

Volkanovski, por sua vez, certamente não parece nervoso, mas ele tem um chip bastante claro em seu ombro por razões que ainda não estão claras. Makhachev realmente não fez nada para ele ainda Volkanovski está aqui ameaçando “limpar aquele sorriso malicioso do rosto” e ficando chateado porque Makhachev está desrespeitando a cultura porque ele não apareceu em algum tipo de festa. Não tenho certeza do que fazer com isso. Ele tinha um chip no ombro indo para a terceira luta de Max Holloway e teve uma das melhores performances de todos os tempos, então talvez seja apenas ele se preparando para a luta.

Predição

Alexander Volkanovski com certeza pode vencer essa luta, só não acho que ele vai. Para o Volkanovski vencer, ele tem que lutar no seu melhor, enquanto Makhachev só precisa ser bom, e esse tipo de vantagem significa que sempre vou escolher o outro cara. No final, as classes de peso existem por uma razão.

Islam Makhachev derrotou. Alexander Volkanovski por finalização (mata-leão) aos 2m45s do terceiro round.