No primeiro episódio do UFC 284 Embedded, Alexander Volkanovski e o técnico Joe Lopez se preparam para a próxima semana, o técnico Javier Mendez se junta à equipe de Islam Makhachev na Austrália, Josh Emmett se aproxima da vida selvagem local, Jack Della Maddalena e Randy Brown vão para trabalhar antes do confronto de cartas principal e muito mais.