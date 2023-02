UFC 284: Makhachev x Volkanovski transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa ao vivo para assistir ao evento UFC 284 de sábado, que acontece na RAC Arena em Perth, Austrália Ocidental, e serve como o segundo pay-per-view da promoção de 2023. O evento principal contará com apostas altas, confronto potencialmente campeão x campeão histórico com o campeão dos leves Islam Makhachev defendendo seu título pela primeira vez contra o titular dos penas Alexander Volkanovski – uma luta que determinará quem é atualmente o melhor lutador peso por peso do mundo.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Shaheen Al-Shatti e Eric “New York Ric” Jackman, para assistir junto com o UFC 284 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, Yair Rodriguez enfrenta Josh Emmett para coroar o novo campeão interino dos penas e definir quem será o próximo na fila para desafiar Volkanovski no futuro.

O UFC 284 também apresenta um duelo crucial entre os meio-médios, Jack Della Maddalena e Randy Brown.

Assista ao UFC 284 Watch Party do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT no vídeo acima.