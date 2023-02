UFC 285 divulga promo com retorno de Jon Jones

Jon Jones está a apenas algumas semanas de voltar ao octógono.

Na segunda-feira, o UFC divulgou um vídeo promocional oficial para o retorno de Jones, que acontece no UFC 285, no dia 4 de março. Na luta principal, Jones faz sua estreia no peso-pesado contra Ciryl Gane com um título vago em jogo.

Assista ao vídeo acima.

Jones não luta desde uma defesa de título bem-sucedida contra Dominick Reyes no UFC 247 em fevereiro de 2020. O bicampeão indiscutível dos meio-pesados ​​​​está fora de ação por problemas legais fora da jaula, uma disputa contratual com o UFC , e os ajustes necessários para fazer a transição para uma nova classe de peso.

A promoção gira em torno da questão de como Jones, amplamente considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, se sairá no peso pesado após uma longa pausa. Ele também apresenta Gane e a luta pelo título peso mosca do co-evento principal entre a rainha pound-for-pound Valentina Shevchenko e Alexa Grasso.

O UFC 285 acontece no dia 4 de março na T-Mobile Arena em Las Vegas e vai ao ar exclusivamente no ESPN+ pay-per-view.