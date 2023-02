O primeiro episódio do UFC 285 Embedded traz Ciryl Gane e o técnico Fernand Lopez falando sobre o impacto de Gane na divisão dos pesos pesados, Jon Jones treina na piscina e faz um passeio pela estrada da memória enquanto faz um tour por sua casa e mais do peso pesado de sábado titulares do campeonato.

Confira o episódio completo do UFC 285 incorporado acima.