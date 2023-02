UFC: Bo Nickal super animado para treinar com o polêmico Youtuber que virou lutador Jake Paul

Bo Nickaltrês vezes NCAA Divisão I campeão de luta livre, conseguiu um contrato com a UFC no ano passado através Série Contender de Dana White.

O jogador de 27 anos, que recentemente assinou contrato com Jake Paulda empresa de mídia, Melhorarfoi questionado por TMZ Sports na quarta-feira se ele pretendia treinar com “The Problem Child”.

“Ah sim. 100 por cento. Estou super animado para treinar com [Jake]. Não apenas para poder ajudá-lo um pouco no lado do grappling do MMA, mas também para aprender com ele”, declarou Nickal.

“Ele tem muita experiência no boxe e seria incrível podermos nos reunir e trabalhar juntos”, acrescentou.

Em relação à colaboração com o Betr de Paul, Bo afirmou que ele e Jake estão trabalhando em vários projetos, incluindo um “UFC Incorporado”-show de estilo que seguirá Nickal enquanto ele treina para seu primeiro oficial UFC lutar.

Luta de estreia de Bo Nickal no UFC

Bo Nickal’partida de estreia profissional está marcada para 4 de março no UFC 285 em Las Vegas. Jamie Pickett será o adversário de Nickal em sua estreia profissional. Nickal originalmente deveria se encontrar com Pickett em UFC 282mas ele teve que desistir devido a uma doença inexplicável.

Nickal apareceu duas vezes no Dana White’s Contender Series, onde venceu as duas partidas no primeiro turno. Na Penn State, ele ganhou o campeonato da NCAA em luta livre universitária. três vezese ele ainda não perdeu em MMA.