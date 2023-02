UFC: Conor McGregor diz que ‘vai cortar’ Michael Chandler em sua próxima luta

Cquando se trata de construir uma luta, não há outro como Conor McGregor e desta vez é Michael Chandler que está recebendo a última tomada quente do irlandês.

A filmagem para Os Ultimate Fighters a temporada 31 já está a caminho, apresentando Conor McGregor e Michael Chandler como treinadores, com a dupla também já tendo anunciado uma luta entre eles assim que o reality show terminar de ir ao ar ainda este ano.

McGregor conversou nesta quinta-feira com The Mac Life antes do fim de semana e mencionou que gosta Michael Chandler e o considera um cara, o que significa amigos.

“Eu posei com ele ontem. Não tenho nenhum problema com ele. Acho que ele é um bom lutador. Treinando contra ele, estou interessado em ver seu estilo de treinador. Ele é mais um tipo de atleta do que um artista marcial técnico. Eu sei que ele tem algumas habilidades no departamento de luta livre, e ele tem algumas habilidades gerais. Mas quanto aos pequenos detalhes, estou interessado em ver.”

Mas McGregor também tinha algo a dizer sobre o resultado potencial de sua luta em alguns meses.

“Acho que vou apenas cortá-lo. Acho que sou um pouco mais mordaz para ele do que qualquer outra pessoa com quem ele lutou. Um pouco mal-humorado e agitado. Acho que vou cortá-lo”, acrescentou McGregor.

McGregor está sendo alimentado pelos competidores do The Ultimate Fighter

Conor McGregor falou sobre a possibilidade de se reintroduzir no UFC como treinador no “The Ultimate Fighter” antes de fazer mais uma luta dentro do octógono.

“Estar imerso no jogo, no negócio e na empresa e estar perto desses jovens lutadores famintos que estão surgindo, me colocar na mistura e voltar ao cavalo. Essa foi minha motivação e minha razão para fazer isso, e também para retribuir ao jogo. Para dar minha sabedoria e meu conhecimento para a próxima geração, e então me alimentar dessa energia também.”

Ambos os lutadores vêm de derrotas para Dustin Poirier em seu último UFC lutar com Chandler sendo derrotado em UFC 281 em novembro e McGregor fora de ação desde que quebrou a perna contra “O diamante” em UFC 264 cerca de 28 meses atrás.