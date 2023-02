UFC: Conor McGregor está mais de 18 quilos acima do peso antes de sua luta com Michael Chandler, por relatório

Dana White confirmou há alguns dias que Conor McGregor fará seu retorno ao do UFC octógono em algum momento do segundo semestre deste ano contra Michael Chandlerdepois que os dois lutadores se enfrentaram pela primeira vez como treinadores em O ultimo lutadorque será transmitido pela primeira vez no canal principal da ESPN.

Dana White confirmou que a luta será até 155 libras.

Dana White teve sua primeira entrevista pública na última terça-feira em do Super Bowl linha de rádio quando ele apareceu em “O Pat McAfee Show”, para falar sobre uma ampla gama de temas, com o ex- NFL apostador colocando-o no local por suas ações na véspera de Ano Novo, quando ele deu um tapa na esposa em uma discussão conjugal.

Uma vez que eles começaram a falar sobre as próximas lutas, Dana foi perguntado sobre o Conor McGregor e Michael Chandler peso da luta, com o chefe do UFC confirmando que seria de 155 libras, que é o peso dos leves.

Muitos especularam que Chandler pode aumentar um pouco para subir e lutar na divisão dos meio-médios que parecia favorecer McGregor, mas parece que poderemos ver os dois lutadores em sua melhor categoria de peso.

Dana White falou sobre sua relação com Conor McGregor

Dana White compartilhado que uma coisa mantém Conor McGregor de ser perfeito, e esse é o seu atraso em reuniões e compromissos.

“Escute, Conor seria perfeito se ele aparecesse nos lugares na hora.”

Dana então passou a dizer que seu relacionamento com “O notório” é ótimo.

“Cara inteligente, ele conhece os negócios e é divertido de lidar e suas lutas são incríveis. São divertidas de assistir e divertidas de se fazer parte.”