UFC: Conor McGregor vai atrás de Harry Styles e sua roupa interessante para o Grammy Awards 2023

Estilos de Harry‘ vibrante prêmio Grammy roupa foi comparada a um macacão de luta livre pelo sempre polêmico Conor McGregor. No tapete vermelho das celebridades de Los Angeles, o cantor exibiu os seios usando um macacão especialmente feito sob medida.

“Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você vê isso?” perguntado Ian Miles Cheong aos seus seguidores no Twitter. O UFCa lenda então respondeu: “Freestyle wrestling haha.”

Harry Sttyles já nos surpreendeu diversas vezes com seus trajes ousados, homenageando lendas como Mick Jagger, Freddie Mercury, e Elvis Presley. McGregor é conhecido por exibir seus relógios caros e roupas elegantes. Ele mesmo é um bom cômoda.

A volta de McGregor ao UFC



Em setembro, o irlandês fará sua UFC cvoltar contra Michael Chandler. Sobre O ultimo lutador, programa em que os competidores disputam um contrato com o UFC, eles também treinarão um contra o outro.

Os vencedores da temporada se enfrentam na final, com os instrutores McGregor e Chandler no centro do palco.

Depois de enfrentar Urijah Faber em 2015, McGregor agora aparece como estrela no The Ultimate Fighter. Dana White, chefe do UFC, confirmou sua volta tanto ao show quanto ao octógono.