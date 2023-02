UFC: Dr. Bennet Omalu acredita que o torneio Power Slap de Dana White pode matar competidores

Tele Power Slap O torneio continua adicionando mais e mais detratores à medida que passa por sua primeira temporada sob a supervisão de Dana White. O presidente do UFC até promoveu este torneio muito mais do que o próximo evento do UFC 284, onde Alexander Volkanovski enfrentará Islam Makachaev em uma superluta. Dana disse anteriormente a todos os seus críticos para simplesmente não assistirem a esse suposto esporte, mas ele não entendeu o que todos estão tentando fazer. A vida das pessoas está em jogo aqui, alguém pode facilmente morrer de hemorragia cerebral.

Se ele ainda não recebeu o memorando sobre isso, talvez o maior especialista mundial em CTE possa convencê-lo de que esse esporte nem deveria existir em primeiro lugar. Nós estamos falando sobre dr. Bennett Omalu, que ficou famoso depois de enfrentar a NFL sobre CTE em jogadores e Will Smith o interpretou no filme ‘Concussion’. Omalu falou ao The Sun sobre o experimento de Dana White que ele acredita que deveria ser banido pelo governo dos Estados Unidos. Mas superar a obsessão de Dana White pode ser impossível até que uma tragédia aconteça.

Os pensamentos do Dr. Omalu sobre o Power Slap

Aqui está o que o médico disse ao The Sun: “É uma situação muito esporte idiota, muito estúpido e inseguro. É primitivo. Para mim, tal esporte é incompatível com a inteligência humana. É possível que um participante morra por causa disso. Alguém pode morrer ou sofrer danos cerebrais catastróficos e se tornar um vegetal. Como ele pode fazer essa afirmação? É como dizer que você fará uma arma carregada segura. Não culpo tanto os organizadores, todo mundo quer ganhar grana ou dinheiro fácil. Mas sinto que os concorrentes têm muita estupidez. É bobagem, dado o que sabemos sobre concussão e trauma contundente na cabeça. Por que o TBS está exibindo um esporte tão primitivo? Não deveria estar na TV.

Ele continuou: “É um vírus cultural, e as corporações não devem encorajar tais comportamentos globais que terão um impacto muito negativo na sociedade global. Para ser honesto, o governo deve intervir e bloqueá-lo o mais rápido possível antes que se torne popular. Quando você bater em alguém na lateral do rosto, a cabeça vai girar em volta do pescoço. O tapa na cabeça é perigoso. Esse é um tipo de aceleração muito ruim.

“É mais perigoso levar um tapa, onde sua cabeça gira, do que quando alguém bate de frente. O cérebro vai para frente e para trás, girando em torno da linha média. Isso danificará suas células cerebrais. causar dano cerebral repetitivo, trauma cerebral. Tem um potencial inerente de causar dano cerebral permanente. Qualquer um que conteste isso está sendo tolo e tolo.”