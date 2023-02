UFC: Dustin Poirier deu um tapa em um desordeiro do Mardi Gras que desrespeitou sua esposa com uma placa durante o desfile

Dustin Poirier estava gostando do Carnaval desfile em Youngsville, Louisiana fim de semana passado, quando um homem com uma placa se aproximou dele, com o UFC lutador dando um tapa no torcedor logo após a abordagem.

Poirier é um Luisiana nativo e estava andando no carro de desfile ao lado de sua esposa jolie neste último sábado.

A placa tinha o objetivo de provocar Dustin “Diamond” Poirier ao ler uma citação de Connor McGregor após sua última luta: “Ei, Dustin, sua esposa está no meu DM.”

Assim que Poirier percebeu o torcedor se aproximando dele ele se aproximou da borda do veículo e quando o torcedor estendeu a mão para cumprimentá-lo, o lutador deu um tapa na mão direita que acertou o desordeiro na cabeça.

Outros lutadores de MMA aplaudem Poirier por dar um tapa no torcedor

No Twitter, a resposta foi dividida entre aqueles que acham que Poirier estava deslocado ao dar um tapa no torcedor e aqueles que concordam com suas ações e de fato acreditam que ele deveria ter batido mais forte nele.

Entre essas vozes podemos encontrar vários companheiros lutadores de MMA.