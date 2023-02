UFC: Fãs australianos de MMA vaiam Logan Paul e KSI no UFC 284

MFãs de MA vaiaram Logan Paul e KSI quando apareceram na tela principal durante o UFC 284. Os dois viajaram para a Austrália algumas semanas depois de fecharem um acordo com o UFC para que sua bebida de hidratação, Prime, se tornasse patrocinadora oficial da empresa de promoção.

Fãs australianos vaiados Paulo e KSI depois Jack Della Madeleine conquistou uma vitória por finalização no primeiro round sobre Randy Brown.

“Me deixa orgulhoso de ser australiano”, postou um usuário nas redes sociais.

Outro espectador divertido escreveu: “LMAO Logan Paul & KSI sendo vaiado pela multidão australiana.”

No início deste mês, o UFC divulgou um comunicado para anunciar que o Prime se tornou sua bebida esportiva global oficial depois de fechar um acordo com a dupla, com Paulo expressando sua empolgação.

“Sou fã do UFC desde que me lembro”, Paulo observado.

“Portanto, ter a oportunidade de fazer parceria com eles e ampliar a marca PRIME é um check-out da lista de desejos.

“Juntos, somos uma potência global e esta colaboração certamente se estenderá muito além do octógono, com uma oportunidade de retribuir o processo com a UFC Foundation.”

Quanto a KSIele afirmou que esta colaboração permite que sua marca “explore a base de fãs do UFC e alcance um grande público global em várias plataformas. Nos dando a capacidade de flexionar nossos músculos de marketing e provar que somos uma força dominante na indústria.”