UFC: Garota do octógono Arianny Celeste usava roupa que arriscava mau funcionamento do guarda-roupa no UFC 284

Fou muitos, Arianny Celeste é indiscutivelmente a garota do octógono do UFC mais famosa e bem-sucedida. Ela está ligada à organização há muitos anos e hoje ocasionalmente atua como uma das do UFC embaixadores mais influentes. Para o UFC 284 evento em Perth, Austrália, ela fez parte da experiência VIP. A Celeste carregou um vídeo onde mostra como o UFC a tratou durante sua passagem pela Austrália, onde ela mostra um look que deixou os fãs de queixo caído.

Arianny Celeste já usa algumas roupas reveladoras, ela é uma modelo de maiô que também cria NSFW conteúdo através de suas plataformas. Apesar de seu conteúdo já quente, sua escolha de roupa para todo o UFC 284 O evento deixou muitos fãs atentos a um possível mau funcionamento do guarda-roupa. Ela usava uma roupa rosa que cobria o peito apenas com um pouco de tecido e poderia ter dado errado a qualquer momento. Isso não Arianny Celeste se importaria de mostrar um pequeno mamilo, mas ela definitivamente arriscou durante todo o evento UFC 284.

Arianny Celeste já atacou os críticos

Mesmo que a maioria de seus seguidores a elogie pelo conteúdo que ela tem, Arianny Celeste também tem muitos críticos que não gostam dela mostrando conteúdo mais picante através dela Onlyfans. Como resposta ao ódio das pessoas que a perseguem, Celeste escreveu um longo post em suas histórias do IG há cerca de um ano. Descreve perfeitamente o que as mulheres no MMA mundo passam diariamente.

Ela escreveu: “O ódio não para. Agradeço a Deus que minha mãe me criou para ser forte porque, caso contrário, eu não seria capaz de lidar mentalmente. E não, não é fácil. Ponto final. Você já se sentiu indigno, inseguro, não é bom o suficiente? Imagine milhões de pessoas enviando coisas propositalmente para te machucar? Desacreditando do seu trabalho duro e apenas chamando você de ‘cara bonita que nunca trabalhou um dia duro nesta vida’. Pessoas que você nem conhece!! “Tive que trabalhar muito para não entrar nessa indústria. Agradeço a Deus todos os dias por poder me desassociar desse mundo. Não entro no MMA justamente por isso.”