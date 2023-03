UFC gerou ‘receita recorde’ em 2022, incluindo ‘o melhor ano de patrocínio de todos os tempos’

O UFC continua gerando receitas recordes para a empresa controladora Endeavor, já que recordes financeiros foram revelados no quarto trimestre e no ano inteiro de 2022.

A Endeavor divulgou detalhes durante uma teleconferência de resultados na terça-feira, com o UFC mais uma vez liderando o caminho para a empresa de capital aberto. No geral, as propriedades esportivas de propriedade da Endeavor, que incluem UFC e Professional Bull Riders, geraram US$ 301,4 milhões no quarto trimestre, um aumento de nove por cento em relação ao mesmo período de 2021.

No ano, o UFC ajudou a levar as propriedades esportivas de propriedade a US$ 1,3 bilhão em receita, US$ 224,1 milhões a mais em relação a 2021 ou 20% em relação ao ano passado.

“Ambas as organizações registraram receita recorde no ano passado”, disse o CEO da Endeavor, Ari Emanuel. “Todos os 21 eventos do UFC com público ao vivo esgotaram, continuando uma seqüência de 29 eventos esgotados desde o retorno da pandemia. O UFC registrou seu melhor ano de patrocínio em 2022, desbloqueando novas categorias e inventário para alcançar uma base de fãs que cresceu dois dígitos em 2021 nos EUA.

“Ele também continua a ser um líder do setor em engajamento digital. As contas de mídia social do UFC agora têm mais de 220 milhões de seguidores combinados. Só os seguidores do TikTok cresceram 55% ano a ano.”

De acordo com o diretor financeiro Jason Lublin, a seqüência de cards esgotados do UFC não apenas continuou em 2022, mas o retorno aos cards do UFC Fight Night fora do UFC APEX ajudou a levar a números ainda mais recordes para portões ao vivo.

“O UFC estabeleceu 11 recordes de arena para eventos de maior bilheteria, incluindo quatro das Fight Nights de maior bilheteria nos Estados Unidos e as duas Fight Nights de maior bilheteria da história do UFC, ambas na O2 Arena de Londres”, disse Lublin.

Quanto ao crescimento do patrocínio, Lublin detalhou como o UFC adicionou várias novas categorias, como o “escritório de advocacia oficial” do UFC, que trouxe novas receitas para a empresa.

“O UFC também teve as vendas de patrocínio mais altas da história da empresa”, disse Lublin. “Adicionamos vários novos patrocinadores à nossa lista, como V-Chain, New Amsterdam Vodka e Project Rock. Também introduzimos novas categorias como o caminhão comercial oficial, o escritório de advocacia oficial e os parceiros oficiais de bebidas prontas do UFC.”

Olhando para 2023, espera-se que o UFC realize o mesmo número de eventos no geral, mas a promoção prevê mais viagens do que mais cards no UFC APEX em Las Vegas.

O APEX se tornou um dos pilares dos cards do UFC Fight Night desde o início da pandemia global, mas parece que a promoção está começando a se afastar cada vez mais disso, com planos de viajar para mais arenas nos Estados Unidos e em locais internacionais em 2023.

“No UFC, prevemos o mesmo número total de eventos, mas com mais eventos nos Estados Unidos fora de nossa arena APEX, mais eventos internacionais e, em geral, mais eventos importantes, todos com uma estrutura de custo mais alta”, disse Lublin. “Isso, por sua vez, afeta as margens.”

A Endeavor também promoveu a próxima temporada de O ultimo lutadorque incluirá o eventual retorno de Conor McGregor antes do final de 2023 com sua luta antecipada contra Michael Chandler.

No geral, o UFC continua a ser uma força motriz de receita para a Endeavor, com os preços das ações sendo negociados atualmente a $ 22,31 por ação, que subiu na terça-feira após a divulgação do relatório de ganhos.