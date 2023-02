UFC: Jon Jones reúne lista dos cinco melhores lutadores da história do UFC

Jon Jones é um dos lutadores que fez história no UFC, e agora se prepara para escrever um novo capítulo, pois está escalado para enfrentar Ciryl Gane pelo título dos pesos pesados ​​no UFC 285, no sábado.

Depois de três anos sem pisar no octógono, não se sabe como jones atuará contra um adversário que afirma ter mudado muito desde a derrota para Francisco Ngannou.

Em todo o caso, ossudo tem 11 defesas de cinturão em seu currículo, e sua carreira esportiva até hoje é marcante, a ponto de se colocar entre os cinco maiores da história do UFC.

Há alguns momentos controversos em sua carreira, já que ele testou positivo para um esteróide anabolizante antes de sua vitória sobre Daniel Cormier, deu uma joelhada ilegal em Anthony Smith no chão, participou de um incidente de atropelamento antes de se render em poucas horas e também testou positivo para cocaína no passado. Em entrevista ao RMC Sport, o lutador montou seu ‘top 5’ da história do UFC.

“Vou me permitir incluir a mim mesmo, Anderson Silva, Georges St-Pierre, Khabib Nurmagomedov e José Aldo. Esses são os meus favoritos”, explicou Jones.