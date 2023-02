UFC: Makhachev x Volkanovski: primeira vez que o UFC coloca os dois melhores lutadores do ranking um contra o outro

EUslam Makhachev fará a primeira defesa do título dos leves na madrugada deste sábado contra o campeão dos penas Alexandre Volkanovski. Isso significa que tanto os títulos quanto a honra de ingressar no pequeno clube dos campeões em duas divisões simultaneamente estão em jogo no UFC 284 para o australiano.

Por mais histórico que seja, é a primeira vez que os dois primeiros colocados do ranking peso a peso do UFC se enfrentam desde que o ranking surgiu. Na época de Randy Couture e Chuck Liddell, por exemplo, poderia ter acontecido, mas não era assim que as coisas eram feitas. Agora, as vitórias dos dois contendores e as derrotas de Usman e Adesanya levaram a essa situação inédita no UFC.

As chances são de que o russo vença. Khabib NurmagomedovO protegido do brasileiro tem como vantagem a envergadura e o fato de lutar com seu peso habitual. Islam tentará impor seu estilo físico ao rei peso por peso do UFC, que está ansioso para provar que os céticos estão errados.

O australiano sempre jogou bem sob pressão e luta em casa, mas a vitória de Makhachev sobre Oliveiranão mostrando falhas em nenhum aspecto da luta e forçando a finalização com maestria, deixou a torcida mais confiante no campeão dos leves.

Os campeões peso dois do UFC

Conor McGregor (pena e leve) foi o primeiro campeão a ter títulos em duas categorias simultaneamente. ‘The Notorious’ começou seu reinado no peso-pena ao nocautear José Aldo em 13 segundos no UFC 194. Quase um ano depois, em 2016, derrotou Eddie Alvarez para o cinto leve.

Daniel Cormier (meio-pesado e pesado) foi o próximo a entrar na lista. Antes de desocupar o título dos meio-pesados, DC derrotou Stipe Miocic para ganhar o título dos pesos pesados.

Amanda Nunes é o mais notável. Em 2016, ela foi coroada campeã peso galo e teve defesas de alto nível. Em 2018, ela tirou Cris Ciborgue na primeira rodada para se tornar a campeã peso pena feminina também. Reinando neste peso, ela venceu Julianna Pena em 2022, em uma revanche, para se sagrar bicampeã-campeã e também ligando categorias de peso.

americano Henrique Cejudo também está neste seleto grupo. Como Nunes, ele é um ex-campeão olímpico de luta livre. Ele reivindicou o reinado dos moscas após derrotar Demetrious Johnson na segunda vez que se encontraram. Antes de desocupar o título, ele lutou pelo título peso-galo detido por Marlon Moraesa quem ele nocauteou.