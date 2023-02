UFC: McGregor bate em Aspinall sobre comentários de luta de retorno: eu vou te matar

Conor McGregor não está satisfeito com as recentes observações feitas por Tom Aspinallque destacou que está tudo menos interessado na luta de retorno do irlandês.

O primeiro contraiu uma grave lesão na perna no UFC 264 em julho de 2021 e ainda não voltou à ação, atualmente filmando a última série do The Ultimate Fighter.

“Honestamente, não estou tão interessado nisso. Ainda vou assistir, mas estou meio que cansado. McGregor” Aspinall observado.

“Para mim, há lutas muito mais emocionantes do que essa.

“Estou super investido no London Card, Leon Edwards, Eu poderia sentar aqui e nomeá-los o dia todo. Há outras 20 lutas que me interessam mais.

“Vou assistir? Sim, mas se for cancelado, não vou ficar chateado com isso.”

“Rato cabeça de musgo”

McGregor foi à mídia social para atacar Aspinall por meio de uma postagem no Twitter que foi excluída.

“Mush head rat, guarde seus comentários para si mesmo” McGregor escreveu.

“Bum p ****. Diga sayonara para aquele gk [Gym King] negócio garoto. Deixar você de fome e te matar, eu vou, sua p**** desrespeitosa. Nunca mais fale meu nome com desrespeito. Cabeça de batata de mingau.”

Falando com talkSPORT, Aspinall afirmou recentemente que não planeja participar do UFC 286, que está marcado para 18 de março.

“Não é provável, mas estou mantendo minhas opções em aberto”, afirmou.

“Nunca se sabe, estou bem em forma agora.

“Embora eu tenha feito um pouco de sparring, eu me mantive em uma condição física muito boa. Quem sabe neste momento, ainda falta um bom tempo. Não sei. Estou apenas mantendo minhas opções em aberto realmente.”