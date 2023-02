UFC Vegas 69 Gambling Preview: Jessica Andrade pode acabar com Erin Blanchfield em pouco tempo?

O UFC volta ao APEX neste sábado com mais um card do Fight Night, UFC Vegas 69encabeçada por uma luta de peso mosca feminina em cima da hora entre Jéssica Andrade e Erin Blanchfield. Depois disso, há muito pouco para escrever sobre este fim de semana, mas um cartão de luta ainda é um cartão de luta, então vamos mergulhar.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Foto de Buda Mendes/Zuffa LLC via Getty Images

Apostas Diretas

Jéssica Andrade, -135

Não fosse o fato do Andrade levar essa luta com uma semana de antecedência, eu me sentiria extremamente confiante nessa aposta. Não me interpretem mal, eu amo Erin Blanchfield. Eu tenho estado extremamente empolgado com ela como uma perspectiva e afirmei repetidamente que um dia ela ganhará o título dos moscas. Mas isso é muito, muito cedo. O jogo de Blanchfield depende muito de sua capacidade de marcar quedas e ditar as trocas de luta, e quando ela não foi capaz de fazer isso, esses são os momentos em que a vimos lutar. JJ Aldrich estava acertando Blanchfield nos pés e, com todo o respeito a Aldrich, Andrade está trazendo muito mais para suportar no reino da trocação. A questão é se Blanchfield pode marcar quedas e quão bem o cardio de Andrade aguenta. Acho que Andrade deve passar em ambos com louvor.

Há algo a ser dito aqui para apostar no suporte Andrade Inside The Distance em +110, mas com o fator de curto prazo e o fato de nunca termos visto Blanchfield parado antes, estou pecando por excesso de cautela.

Guilherme Cavaleiro-120

Este é um daqueles confrontos que, no papel, Knight deveria vencer. Mas as coisas ficam muito mais sombrias quando você assiste a luta dos dois homens.

Knight é um espécime físico, com quedas poderosas e socos monstruosos, mas esse poder vem à custa de um tanque de gasolina questionável. Prachnio, por sua vez, não sai do papel atleticamente, mas é um cara grande e físico que mantém um bom ritmo. O problema de Prachnio é que ele não é extremamente durável e é um lutador defensivo ruim. Knight tem uma boa chance de simplesmente desligar as luzes com um grande soco e, salvo isso, pode marcar quedas conforme necessário. Afinal, Philipe Lins derrubou Prachnio repetidamente, então Knight deve ser capaz de fazer o mesmo se ele começar a desmaiar mais tarde na luta.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Prop Bets

Philipe Lins por KO/TKO/DQ, +240

Falando em Lins, na eliminatória deste fim de semana, ele enfrentará o ex-desafiante interino dos meio-pesados ​​Ovince Saint Preux em uma luta que pode ser terrível de assistir. OSP parecia uma casca de si mesmo nos últimos dois anos e, embora Lins não seja a ideia de um campeão mundial, ele ainda está pelo menos dando uma conta decente de si mesmo com mais frequência do que nunca. Acrescente que as duas derrotas anteriores do OSP foram por nocaute, e que oito das 15 vitórias de Lins na carreira aconteceram da mesma forma, e é assim que você acaba com esta aposta.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Aposta da Semana

Mayra Bueno Silva-475

Lina Lansberg não vence uma luta desde 2019. MBS venceu três lutas nesse período. Não precisamos pensar demais nisso.

Jessica Andrade/Erin Blanchfield Mais de 1,5 Rounds, -225

Esta é a parte mais arriscada do parlay porque Jessica Andrade pode aumentar o medidor de violência a qualquer momento. Ainda assim, Blanchfield parece durável ao longo de sua carreira e é improvável que ela termine Andrade rapidamente, mesmo que ela marque quedas iniciais.

Jordan Wright/Zac Pauga Não chegou à decisão, -650

Nas 17 lutas da carreira de Wright, ele nunca chegou a uma decisão. O homem simplesmente odeia os juízes e acha que eles não deveriam estar envolvidos no esporte. Pauga, por sua vez, tem muito mais probabilidade de precisar dos juízes, mas com a insistência de Wright em fazer as coisas acontecerem, ele vai conseguir ou será pego, o que significa que Pauga terá que obedecer.

Acumule essas três apostas juntas para +101 chances.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Tiro Longo da Semana

Jim Miller para vencer na Rodada 2, +900

Grite para Conner Burks por este, já que gostei de Miller como um azarão, antes de Conner apontar que quatro das últimas cinco derrotas de Alexander Hernandez aconteceram no segundo turno e Miller marcou três finalizações consecutivas no segundo turno. Como você pode argumentar com a matemática assim? Se você estiver se sentindo particularmente brincalhão, você pode olhar para Miller por Finalização no Round 2 em +1200, ou meu favorito pessoal, Miller por KO/TKO/DQ no Round 2 em +2500.

Embrulhar

Uau. Uh, sobre a semana passada. Sheesh! Eu sabia que o UFC 284 poderia ser complicado, mas isso foi historicamente ruim, o que significa que cavamos um buraco para nós mesmos. Isso, além de como este cartão é estéril, significa que estamos mantendo uma ardósia leve neste fim de semana, para simplesmente colocar alguns números e voltar aos trilhos. Espero que funcione.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de jogos de azar online em sua região antes de fazer apostas esportivas online.