UFC Vegas 70 perde Nikita Krylov x Ryan Spann no início do card principal

O evento principal do UFC Vegas 70 foi descartado quando o card principal estava prestes a começar.

Nikita Krylov sofreu uma doença nas horas que antecederam a luta contra Ryan Spann, mas apesar de todos os esforços da equipe médica, ele não poderá competir. Como resultado, a luta Krylov x Spann foi retirada do card.

O anúncio sobre o cancelamento foi feito no início da transmissão do UFC Vegas 70.

De acordo com a reportagem do UFC Megan Olivi, Krylov chegou ao UFC APEX para tratamento e recebeu fluidos nos últimos 90 minutos com a esperança de que ele se sentiria bem o suficiente para continuar. Infelizmente, ele ainda não estava se sentindo bem o suficiente para lutar e sua luta de cinco rounds com Spann foi cancelada.

Mais tarde, Olivi citou a equipe médica do UFC ao diagnosticar Krylov com uma doença transmitida por alimentos.

Não há nenhuma palavra ainda se o UFC tentará remarcar a luta para uma data posterior.

Com a mudança tardia no card, a luta dos médios entre Andre Muniz e Brendan Allen agora será a luta principal de três rounds do UFC Vegas 70, no sábado, no UFC APEX, em Las Vegas.

O card principal do UFC Vegas 70 agora cai para quatro lutas no total, com Muniz x Allen na liderança.