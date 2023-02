UFC: Volkanovski x Makhachev: Uma das cinco maiores lutas da história do UFC

UFC libra por libra número um e campeão dos penas Alexandre Volkanovski e número dois e rei leve Islam Makhachev nas primeiras horas da manhã de sábado pela supremacia do UFC em Perth, na Austrália.

A maior empresa de MMA coloca seus melhores trunfos frente a frente na teoria, em uma luta dos sonhos que está passando despercebida, algo Dana White foi criticado durante toda a semana.

Incrivelmente, até Makhachev vem criticando duramente o presidente do UFC pela falta de eventos promocionais, principalmente no Estados Unidosjá que foi anunciado que enfrentaria ‘The Great’ no UFC 284. Por alguma razão – financeiramente – o chefe da empresa não parece muito interessado em engordar o cachê desses campeões.

Segundo o russo, ele deu a impressão de estar diante de “mais uma luta”, já que havia dividido apenas um evento com o adversário desde o anúncio. Dana White respondeu rapidamente: “Primeiro de tudo, ele mora no Daguestão. O que ele sabe sobre o que está acontecendo para a promoção da luta? Ele não sabe de nada. Vai ser uma das cinco maiores lutas de todos os tempos. Sabemos porque está esgotado e por causa do PPV.”

Claramente, levar a luta para Perth foi uma decisão muito sábia, com todo o país dando a Volkanovski uma corrida pelo seu dinheiro. Curiosamente, o que White não tem faltado na promoção ultimamente são os concursos de tapas que ele também organiza. Vamos lembrar que os cinco eventos com mais compras de PPV no UFC tiveram todos Conor McGregor. Vamos ver se a luta pelo campeonato pode entrar na lista.