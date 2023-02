UFF – RJ promove Concurso público com 186 vagas em diversas áreas de atuação

No Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense (UFF) promove um novo edital de concurso público com nada menos que 186 vagas para cargos de Técnicos Administrativos, com lotação direta no campus da instituição.

Confira abaixo as oportunidades:

Técnico de Laboratório/Área: Informática (1); Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (1); Assistente em Administração (1); Médico/Área: Clínica Médica (1) e Técnico em Enfermagem (1). Niterói: Técnico de Laboratório/Área: Histologia (1); Técnico de Laboratório/Área: Informática (2); Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (1); Técnico de Laboratório/Área: Museologia (2); Técnico de Tecnologia da Informação (5); Técnico em Contabilidade (3); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Farmácia (3); Engenheiro/Área: Elétrica (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (4); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Historiador (1); Médico/Área: Urologia (2); Médico Veterinário (2); Nutricionista/ Habilitação: Clínica (1); Pedagogo (2); Sociólogo (1); Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (2); Técnico de Laboratório/Área: Biotecnologia (2); Técnico de Laboratório/Área: Edificações (2); Administrador (14); Analista de Tecnologia da Informação (20); Arquiteto e Urbanista (3); Assistente em Administração (65); Assistente Social (2); Contador (1); Engenheiro/Área: Civil (3); Técnico em Assuntos Educacionais (7); Tecnólogo/Formação: Comunicação Social (2); Tecnólogo/Formação: Gestão Pública (1).

Técnico de Laboratório/Área: Histologia (1); Técnico de Laboratório/Área: Informática (2); Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (1); Técnico de Laboratório/Área: Museologia (2); Técnico de Tecnologia da Informação (5); Técnico em Contabilidade (3); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Farmácia (3); Engenheiro/Área: Elétrica (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (4); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Historiador (1); Médico/Área: Urologia (2); Médico Veterinário (2); Nutricionista/ Habilitação: Clínica (1); Pedagogo (2); Sociólogo (1); Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (2); Técnico de Laboratório/Área: Biotecnologia (2); Técnico de Laboratório/Área: Edificações (2); Administrador (14); Analista de Tecnologia da Informação (20); Arquiteto e Urbanista (3); Assistente em Administração (65); Assistente Social (2); Contador (1); Engenheiro/Área: Civil (3); Técnico em Assuntos Educacionais (7); Tecnólogo/Formação: Comunicação Social (2); Tecnólogo/Formação: Gestão Pública (1). Campos dos Goytacazes: Assistente em administração (3); Técnico em Enfermagem (1);

Administrador (1); Assistente em Administração: (1); Médico/Área: Clínica Médica (1); Médico/Área: Medicina do Trabalho (1); Técnico em Enfermagem (1); Santo Antônio de Pádua: Médico/Área: Clínica Médica (1); Médico/Área: Medicina do Trabalho (1); Técnico em Enfermagem (1).

Para concorrer aos cargos os candidatos devem ter escolaridade conforme edital. O salário oferecido pode variar de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, por carga horária de 40 horas semanais.

Além do salário, os aprovados no certame farão jus a benefícios como auxílio transporte, auxílio pré-escolar, ressarcimento de plano de saúde e demais vantagens previstas no plano de carreira.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de março de 2023, diretamente no site da Coseac. A taxa de inscrição pode variar de R$ 100,00 a R$ 160,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As provas serão aplicadas entre os dias 16 e 30 de abril do presente ano.

Os candidatos poderão realizar as provas nas cidades de Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Cachoeiras de Macacu, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo e Volta Redonda.

O concurso público é válido desde sua publicação, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL Nº 190/2023

