UFG abre período de inscrição para curso gratuito de especialização

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com inscrições abertas para seleção de alunos para o curso de especialização gratuita em Ensino de Artes Visuais: Abordagens metodológicas e processos. De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas até esse domingo, dia 5 de fevereiro.

Conforme as orientações da UFG, os interessados deverão realizar as inscrições de forma gratuita, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da universidade.

Segundo o edital, podem se candidatar às vagas estudantes que têm graduação completa, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e atuar como docente da disciplina na educação básica e/ou em espaços não-formais de arte. No momento da inscrição, além dos dados pessoais, é necessário anexar os seguintes documentos:

documento de identidade RG ou outro documento expedido por órgão público que, por lei federal, valham como identidade e CPF;

cópia do diploma de Licenciatura em Artes Visuais ou cópia do diploma em áreas afins reconhecido pelo MEC junto de comprovante de atuação docente em artes visuais (educação formal ou não-formal);

exposição de motivos;

ficha de avaliação do currículo preenchida;

cópias em formato PDF dos certificados e/ou declarações que comprovem o currículo, entre outros.

Oferta de vagas

A oferta total da UFG é de 162 vagas. As oportunidades são ofertadas através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), para ingresso no ano letivo de 2023. Há vagas para os seguintes polos: Anápolis, Cavalcante, Cidade de Goiás, Goiânia e São Simão.

A pós-graduação conta com carga horária de 360 horas e está prevista para começar no dia 17 de março, com término marcado para o dia 19 de outubro de 2024

Confira o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UESB inicia aplicação das provas do Vestibular 2023 neste domingo (5); saiba mais.