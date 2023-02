UFJF publica resultado final da 3ª etapa do Pism 2023

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, o resultado final do Módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2023. Os candidatos podem consultar a lista de convocados em 1ª chamada por meio do site de Ingresso da UFJF.

De acordo com a UFJF, os candidatos convocados nesta 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula a partir da próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro.

As matrículas devem ser feitas em duas etapas. A primeira etapa consiste em uma pré-matrícula online que deverá ser feita até o dia 12 de fevereiro, exclusivamente por meio do site da universidade. Já a segunda etapa exige o envio virtual dos documentos indicados no edital entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

Segundo o edital do Pism 2023, caso haja vagas remanescentes, a UFJF poderá realizar até cinco chamadas.

Pism 2023

A UFJF aplicou as provas do Pism 2023 nos dias 3 e 4 de dezembro. Houve locais de prova em Governador Valadares (MG), Juiz de Fora (MG) Muriaé (MG), Petrópolis (RJ) e Volta Redonda (RJ).

As provas dos Módulos I e II foram compostas por 20 questões objetivas e 8 discursivas em cada dia da seleção, enquanto as provas do Módulo III foram constituídas por questões objetivas e discursivas sobre conteúdos gerais e específicos.

De acordo com o edital, a oferta total da UFJF é de 2.263 vagas em 75 cursos de graduação para os aprovados no Módulo III do Pism 2023. Do total, 1.903 oportunidades são para os cursos do campus Juiz de Fora, enquanto outras 360 são para os cursos de Governador Valadares.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes de escolas públicas, conforme estabelece a Lei de Cotas. Desse modo, há recorte de renda e percentual de vagas pra negros, indígenas e para pessoas com deficiência.

A divulgação das notas e espelho do Cartão-Resposta dos Módulos I e II está marcada para o dia 14 de março de 2023, a partir das 15h, com recebimento de recursos no dia seguinte, das 9h às 16h. O desempenho final dos dois módulos será publicado no dia 23 de março.

