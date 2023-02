UFMG promove seletiva para Docentes na área de Educação Musical

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) promove abertura de um novo edital de processo seletivo cujo objetivo é a contratação de um professor substituto do magistério superior, com lotação direta no campus da instituição.

A oportunidade oferecida é para área de conhecimento de educação musical (licenciatura), com atuação no Departamento de Teoria Geral da Música da Escola de Música. Para concorrer ao cargo os candidatos devem ter graduação completa na área do concurso, além do título de mestrado em música, artes ou educação.

O salário oferecido inicialmente é de R$ 2.236,32, mais R$ 3.522,21 por titulação, totalizando R$ 5.758,53. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 2 de março de 2023, diretamente no site da UFMG. Informações mais específicas podem ser conferidas no edital do certame.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova de desempenho didático com arguição (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;

Observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;

Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à comunidade;

Elaborar Plano e Relatório de Atividades, obedecendo aos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos;

Participar das reuniões e trabalhos dos colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado;

Zelar pela ordem da sala de aula;

Orientar os estudantes, quando solicitado;

Integrar bancas examinadoras, quando designado;

Acatar as normas estatutárias e regimentais da Instituição, bem como as decisões dos órgãos Colegiados Superiores;

Cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas dos órgãos Colegiados e administrativos da Instituição, nos casos aplicáveis;

Entregar à secretaria, no prazo estipulado pela Instituição, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar;

Observar e executar os projetos de pesquisa e de extensão constantes do planejamento do período escolar; entre outras atividades.

EDITAL Nº 244/2023

??