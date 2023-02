UFMS divulga 2ª chamada do Vestibular Digital 2023

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) publicou nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, a lista de candidatos aprovados na 2ª chamada do Vestibular Digital 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a nova convocação para a matrícula através do Portal de Ingresso da UFMS.

De acordo com o edital, os candidatos convocados nesta 2ª chamada deverão realizar as matrículas on-line a partir de hoje (15). O procedimento de registro acadêmico poderá ser feito até o dia 22 de fevereiro, por meio do sistema de matrícula. Os candidatos deverão apresentar todos os documentos solicitados.

Vestibular Digital 2023

Puderam participar do Processo Seletivo Vestibular Digital da UFMS os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente, ou estão em vias de concluí-lo até o período previsto para ocorrerem as matrículas. De acordo com o edital, o Vestibular visa a seleção de candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação, nas modalidades Presencial e EaD, para ingresso no ano letivo de 2023.

As inscrições para essa edição do processo seletivo foram recebidas no período de 26 de setembro a 17 de novembro de 2022, enquanto a aplicação das provas aconteceu em 4 de dezembro de 2022.

De acordo com o edital, a prova foi composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de

múltipla escolha, elaboradas na perspectiva interdisciplinar, envolvendo conteúdos referentes à proposta curricular para o Ensino Médio:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Redação.

As oportunidades estão distribuídas entre os cursos de graduação da UFMS ofertados em diversos campi da universidade. Há vagas para Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

