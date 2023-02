UFMS encerra período de inscrição para Processo Seletivo de Vagas Olímpicas 2023

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) encerra nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, o período de inscrição para o Processo Seletivo de Vagas Olímpicas 2023. De acordo com o edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Conforme as orientações da UFMS, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do Portal de Ingresso da UFMS. O edital estabelece ainda que cada candidato poderá indicar até três opções de curso de graduação que pretende ingressar, de acordo com as vagas disponíveis.

Processo Seletivo

Esse processo seletivo seleciona novos alunos para os cursos de graduação da UFMS a partir do desempenho dos candidatos em olimpíadas científicas e competições de conhecimento. Desse modo, a seleção destina-se ao candidato que participou com desempenho reconhecido em olimpíadas e outras competições do conhecimento em 2020, 2021 e 2022.

Esse processo seletivo é uma novidade apresentada pela UFMS para ingresso de novos alunos em 2023. A oferta total da UFMS é de 104 vagas para diversos cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas entre a Cidade Universitária e os nove câmpus da UFMS na capital e interior do estado.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está previsto para o dia 15 de fevereiro, com recebimento de recursos nos dias 16 e 17 seguintes. Após a análise dos recursos, a UFMS divulgará o resultado final no dia 23 de fevereiro. Os candidatos convocados deverão realizar as matrículas entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março, com a apresentação de todos os documentos indicados no edital.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

