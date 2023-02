UFPA abre período de inscrição para Vestibular EaD 2023 via Enem

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu na tarde desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, o período de inscrição para o Processo Seletivo Especial para cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (PSE EaD) 2023. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até as 17h do dia 10 de março.

Conforme as orientações da UFPA, os interessados deverão realizar as inscrições via Internet, exclusivamente por meio do site da UFPA. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$100, até 31 de março.

A isenção da taxa de inscrição é prevista para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsistas em escolas particulares. Aqueles que puderam comprovar esses critérios poderão solicitar a isenção da taxa.

Processo Seletivo

A classificação dos inscritos no PSE EaD 2023/2 será feita exclusivamente por meio do aproveitamento das notas dos participantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Poderão participar da seleção os estudantes que tenham tirado notas acima de 400 pontos na redação e 300 nas demais provas do Enem 2022.

Os estudantes que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), poderão solicitar no momento da inscrição o bônus regional, que acrescenta 10% sobre a nota do Enem 2022.

Ao todo, estão sendo ofertadas 1.340 vagas para ingresso em seis cursos de graduação da UFPA. Para cada curso e polo, haverá a oferta de uma vaga extra para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades estão distribuídas em 20 polos presenciais localizados em Ananindeua, Baião, Barcarena, Bujaru, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri, Jacundá, Marabá, Muaná, Paragominas, Ponta de Pedra, Salinópolis, São Sebastião de Boa Vista e Tailândia.

Confira o edital do PSE na íntegra para mais informações.

