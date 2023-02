UFPA informa período de inscrição do Processo Seletivo Especial EaD 2023

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, o edital com o período de inscrição do Processo Seletivo Especial para cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (PSE EaD) 2023/2. A oferta da universidade é de 1.340 vagas.

De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas a partir das 14h do dia 9 de fevereiro, próxima quinta-feira. Os interessados poderão realizar as inscrições até 17h do dia 10 de março de 2023.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UFPA. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$100, até 31 de março.

Conforme o edital, os estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsistas em escolas particulares poderão solicitar a isenção.

Seleção via notas do Enem

Somente poderão realizar inscrição no PSE EaD 2023/2 os estudantes que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 pois a classificação dos inscritos será feita exclusivamente com os desempenhos nesta última edição do exame.

O edital estabelece ainda que serão eliminados os candidatos que tenham obtido nota inferior a 400 na redação e nota inferior a 300 em uma ou mais áreas do Enem 2022.

Os estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), poderão solicitar no momento da inscrição o bônus regional, que acrescenta 10% sobre a nota do Enem 2022.

As 1.340 vagas ofertadas pela UFPA são para seis cursos de graduação, distribuídas em 20 polos presenciais. Para cada curso e polo, haverá a oferta de uma vaga extra para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o edital para mais informações.

