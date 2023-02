UFPel libera boletim de desempenho das três etapas do PAVE 2022

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) liberou nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a consulta aos boletins de desempenhos das três etapas do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) 2022. Portanto, os candidatos já podem consultar o seu desempenho individual no site da UFPel.

Conforme as orientações da UFPel, os candidatos poderão consultar o boletim consolidado para conferir a sua nota com o número de inscrição e o número do RG que está cadastrado no sistema.

A UFPel ainda não publicou o resultado final da 3ª etapa, com a lista de aprovados para o preenchimento das vagas. De acordo com o cronograma, a divulgação está prevista para ser feita a partir do dia 6 de fevereiro. Desse modo, em breve, a UFPel deve convocar os aprovados para as matrículas.

Pave 2022

A aplicação das provas do Pave 2022 aconteceu nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022. Os candidatos inscritos para a 1ª etapa fizeram a prova no dia 3 de dezembro, enquanto as provas das 2ª e 3ª etapas foram aplicadas no dia 4 do mesmo mês.

Os conteúdos abordados nas provas variaram de acordo com a etapa do PAVE. Cada prova foi composta por 32 questões objetivas. Assim, as provas objetivas contaram com assuntos sobre Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. Para os inscritos na 3ª etapa, a UFPel aplicou também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Conforme o edital, a oferta total da UFPel é de 1.033 oportunidades para os aprovados na 3ª etapa, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.

Do total das vagas, 90% estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas da UFPel. Portanto, são vagas exclusivas para estudantes que cursaram o Ensino Médio integralmente na rede pública, para candidatos de baixa renda, Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Veja mais detalhes no edital do PAVE 2022.

