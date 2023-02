UFPR abre matrículas para processo seletivo com notas do Enem

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado de Ocupação de Vagas Remanescentes para cursos de graduação ministrados em diversos campi da instituição. As inscrições são gratuitas.

De acordo com as orientações da universidade, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do NC (Núcleo de Concursos da UFPR). Segundo o cronograma, o período de inscrição segue aberto até o dia 15 de fevereiro.

Conforme estabelecido no edital, poderão participar desse processo seletivo os candidatos que possam comprovar que concluíram o Ensino Médio até a data do edital vigente. Além disso, é necessário ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) indicadas no edital.

De acordo com o documento, a classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir do aproveitamento das notas do Enem. Serão aceitas para fins de classificação as notas das edições do exame ocorridas entre 2015 e 2022. O Inep já publicou o resultado do Enem 2022.

Vagas e resultados

As vagas ofertadas pela UFPR são para ingresso de novos alunos ainda no ano letivo de 2023. Segundo divulgado pela universidade, há vagas para cursos de diversas áreas ministrados nos campi de Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. Entre os cursos disponíveis, estão Licenciatura em Computação, Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Engenharia de Produção, entre outros.

Conforme o cronograma, a publicação da lista de candidatos classificados para as vagas está prevista para o dia 17 de fevereiro. Os estudantes poderão consultar o resultado final e as orientações para a matrícula no site do NC/UFPR.

Acesse oedital na íntegra para mais informações.

