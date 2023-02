UFRB recebe inscrições para mais de 500 vagas em cursos de graduação EaD

A Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) está com inscrições abertas para Processo Seletivo que visa o preenchimento de 575 vagas em diversos cursos de graduação ministrados na modalidade de Educação a Distância. De acordo com o edital, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 13 de março.

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site da UFRB. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Seleção

Para cursar uma graduação EaD ofertada pela universidade, o candidato deve ter acesso a um computador com internet e precisa ter disponibilidade para comparecer ao polo, para as atividades presenciais previstas.

As vagas ofertadas pela UFRB nesse processo seletivo estão divididas em dois grupos. Conforme o edital, parte das vagas é exclusiva para docentes, com Ensino Médio completo, que não sejam formados na área do curso escolhido.

Já a outra metade das vagas é voltada para a comunidade em geral, que tenha concluído o Ensino Médio e tenha participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aceitas pela UFRB para fins de classificação. As edições aceitas são as ocorridas entre os anos de 2009 e 2022. O edital estabelece ainda que é pré-requisito não ter zerado nenhuma das provas para participar do Processo Seletivo.

Cursos e resultados

As vagas ofertadas pela universidade são para os seguintes cursos: Bacharelado Interdisciplinar em Artes; Matemática; e Música Popular Brasileira. Há vagas para os polos presenciais de Itaberaba, Rio Real, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Amargosa, Capim Gross, Irecê, Teixeira de Freitas, Guanambi, Ipiaú e Juazeiro.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 24 de março, com recebimento de recursos até o dia 26 seguinte. Após análise dos recursos, a UFRB publicará a 1ª chamada em 29 de março.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

