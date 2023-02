UFRGS divulga edital de processo seletivo com 16 vagas para professores substitutos

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas para professores substitutos.

Os candidatos devem comprovar nível superior para concorrer a uma das vagas.

A banca responsável pelo processo seletivo da UFRGS – RS é a Superintendência de Gestão de Pessoas (Sugesp).

Os salários oferecidos pelo UFRGS – RS variam entre R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 para o cargo de professores substitutos.

Vagas UFRGS – RS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferece, ao todo, 16 vagas para cargos de profissionais de magistério do ensino básico e magistério superior, conforme segue abaixo:

Magistério básico

Física – 1 vaga;

Letras – língua alemã – 1 vaga;

Pedagogia/anos iniciais – 1 vaga.

Vale ressaltar que as vagas oferecidas para os profissionais do magistério do ensino básico são para os candidatos aprovados atuarem nas unidades:

Unidade do Colégio de Aplicação;

Departamentos de Ciências Exatas e da Natureza;

Comunicação do Colégio de Aplicação e Humanidades.

Magistério superior

Administração – finanças – 1 vaga;

Administração – marketing – 1 vaga;

Engenharia de alimentos/operações unitárias – 1 vaga;

Ciências exatas e da terra/ciência da computação/algoritmos e fundamentos da computação – 1 vaga;

Ciências exatas e da terra/ciência da computação/metodologia e técnicas da computação/linguagens de programação – mestrado – 1 vaga;

Ciências exatas e da terra/ciência da computação/metodologia e técnicas da computação/linguagens de programação – graduação – 1 vaga;

Engenharia de materiais e metalúrgica – ciência dos materiais – 1 vaga;

Estruturas – análise estrutural e patologia das estruturas de concreto armado – 1 vaga;

Letras – língua inglesa – 1 vaga;

Morfologia – anatomia humana – 1 vaga;

Pediatria geral – 1 vaga;

Ciências da saúde/medicina/psiquiatria – 1 vaga;

Saúde coletiva/saúde pública – 1 vaga.

As vagas oferecidas para os profissionais do magistério superior são para os candidatos aprovados atuarem nas unidades:

Escola de Administração;

Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos;

Instituto de Informática, Escola de Engenharia;

Instituto de Letras;

Instituto de Ciências Básicas da Saúde;

Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem;

Departamentos de Ciências Administrativas;

Tecnologia dos Alimentos;

Informática Teórica;

Informática Aplicada;

Engenharia dos Materiais;

Engenharia Civil;

Línguas Modernas;

Ciências Morfológicas;

Pediatria;

Psiquiatria e Medicina Legal;

Saúde Coletiva.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições UFRGS – RS

Os interessados em concorrer a uma das vagas do UFRGS – RS devem realizar a inscrição até o dia 22 de fevereiro de 2023, diretamente pelo site da Sugesp.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 56,00 a R$ 78,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Sugesp até o dia 22 de fevereiro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapa processo seletivo UFRGS – RS

O processo seletivo para a UFRGS – RS contará com a seguinte etapa:

Provas da área de conhecimento de interesse.

As provas estão previstas para os dias 6 e 10 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do processo seletivo UFRGS.