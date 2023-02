UFRGS recebe inscrições para 136 cursos gratuitos EaD

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com inscrições abertas para cursos de diversas áreas ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). De acordo com a instituição, ao todo, estão disponíveis 136 cursos gratuitos com direito à certificação.

De acordo com a universidade, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da plataforma Lumina, da UFRG. As inscrições e a participação nos cursos são gratuitas.

Cursos ofertados

Os cursos têm carga horária variada e contemplam diversas áreas. Os candidatos podem consultar os pré-requisitos na página de cada curso. Conforme a plataforma Lumina, entre os cursos disponíveis figuram os seguintes:

Avaliação de Enfermagem;

Cuidados Básicos com a Saúde Bucal de Pessoas Idosas;

Alimentação Saudável na Escola;

Esportes e Atividades ao Ar Livre;

Governança em Segurança Alimentar e Nutricional;

Neurociência Integrativa – Sinapses;

Neurociência Integrativa – Dor;

Neurociência Integrativa – Sistema Nervoso Motor;

Primary Oral Health Care for the Older Adult;

Gastronomia e Frutos da Biodiversidade: conhecendo os sabores do Rio Grande do Sul;

Notificação de Violências em escolas do Rio Grande do Sul;

Condução e Gabinete de Crises em Saúde;

Coronavírus e Iniquidades em saúde;

Pré-Fisiologia;

Notificação de violências: conceitos e aplicação;

Patrimônio Genético e SisGen;

Cuidados Básicos com a Saúde Bucal de Pessoas Idosas – UNA-SUS

Química Geral I;

Há cursos relacionados à diversas áreas do conhecimento. Conforme as regras da universidade, para ter direito a um certificado gratuito, o estudante deverá obter, no mínimo, nota 6 nas atividades e terminar o curso no tempo determinado.

