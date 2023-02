UFSC divulga lista de obras para o Vestibular 2024

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) divulgou a lista de obras literárias brasileiras cuja leitura é recomendada paras as provas do Vestibular 2024. De acordo com a universidade, as obras recomendadas irão cair na prova de Literatura Brasileira.

De acordo com a Comissão Permanente do Vestibular (Coperve), além da leitura integral das obras, é imprescindível que o candidato estude o contexto histórico, social, cultural e estético de cada obra, considerando toda a conjuntura e a que fase da literatura brasileira a obra pertence.

Conforme divulgado pela UFSC, serão cobrados três romances. São eles: “Úrsula“, de Maria Firmina dos Reis; “Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior; e “O mez da gripe”, escrito por Valêncio Xavier.

Além disso, a universidade recomenda a leitura da crônica “A alma encantadora das ruas”, de João do Rio, do conto “Velhos”, de Alê Motta, e do roteiro “O ano em que meus pais saíram de férias” de Cláudio Galperin, Cao Hamburguer, Bráulio Mantovani e Anna Muylaert.

A UFSC também divulgou também alguns podcasts que discutem os livros indicados para o Vestibular 2024. Os candidatos podem escutar o material para se prepararem para as provas.

De acordo com a presidente da Coperve, Maria José Baldessar, o objetivo de disponibilizar antecipadamente os podcasts tem como objetivo ajudar os candidatos a organizarem os estudos para o concurso com calma e antecedência.

A UFSC ainda não divulgou o período de inscrição e a oferta de vagas para o Vestibular 2024. A universidade deve publicar um edital com essas informações em breve, em seu site.

