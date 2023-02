UFT abre período de inscrição para o Vestibular 2023/2

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu o período de inscrição para participação no Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 17h do dia 6 de março de 2023.

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições deverão ser feitas via internet, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da universidade.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 7 de março. De acordo com o edital, o valor da taxa será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

A UFT já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível. Puderam solicitar a isenção estudantes membros de família de baixa renda que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas.

Provas

Conforme o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 30 de abril de 2023. Os locais de prova serão em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

A UFT aplicará uma Prova de Conhecimentos composta por 76 questões objetivas sobre as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além disso, os candidatos farão uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultado

Ao todo, a UFT está ofertando 766 vagas para ingresso de novos alunos em cursos de graduação de diversas áreas no segundo semestre letivo do ano. Há oportunidades para 41 opções de cursos.

A publicação do resultado final do Vestibular 2023/2 está prevista para o dia 14 de junho, com convocação de aprovados em 1ª chamada no dia 15 seguinte. Os aprovados deverão realizar as matrículas nos dias 19, 20 e 21 do mesmo mês.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPA publica resultado final do Processo Seletivo 2023 através das notas do Enem; saiba mais.