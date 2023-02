Último dia para se inscrever: Quem pode receber um cheque de estímulo de até $ 1.500?

CEstamos nas últimas horas para as pessoas se inscreverem para esse desconto único que vai até $ 1.500o local onde você ainda pode verificar se pode reivindicar está em Nova Jersey. Todos os proprietários e locatários da área serão elegíveis para esses fundos que variam entre $ 450 e $ 1.500 sob as Comunidades Acessíveis de NJ para Proprietários e Locatários (ANCHOR) programa. Já foi confirmado por Governador Phil Murphy e a legislatura do estado de Nova Jersey que este programa foi apresentado. A principal esperança é reduzir o ônus financeiro dos impostos sobre a propriedade.

Este programa aloca $ 1.500 em ajuda para aproximadamente 1,2 milhão de proprietários. Pagamentos de até US$ 450 também serão direcionados para cerca de 900.000 locatários. Mas o tempo está se esgotando, nem todos poderão se qualificar para esses pagamentos já que o prazo será meia-noite, hoje à noite. Cada morador da área precisará enviar suas inscrições on-line, por telefone ou pelo correio. Continue lendo para ver o que as pessoas precisam para se qualificar para esta verificação de estímulo e você pode se inscrever antes que o prazo chegue a todos.

Quem se qualifica para esta verificação de estímulo?

As pessoas que desejam receber esses pagamentos em dinheiro precisarão atender a um determinado conjunto de critérios que permitirão que se tornem elegíveis. Em primeiro lugar, os proprietários com renda de US$ 150.000 ou menos receberão US$ 1.500. As pessoas que ganham entre $ 150.000 e $ 250.000 receberão cheques de $ 1.000. Para locatários com renda de $ 150.000 ou menos, eles serão elegíveis para um pagamento de $ 450. Esses pagamentos serão baseados na renda das pessoas em 2019. Os elegíveis podem esperar um cheque ou depósito direto até maio de 2023. Tanto os locatários quanto os proprietários podem se inscrever, mas o processo varia.

As pessoas que alugam poderão se inscrever on-line ou imprimir uma inscrição em papel que podem ser enviadas pelo correio. Eles não terão a opção de se inscrever por telefone e não precisam de um ID ANCHOR ou PIN. Mas os proprietários precisam disso para enviar sua inscrição. Não importa se é online ou pelo correio. Eles também podem ligar para (877) 658-2972 para solicitar mais detalhes. Existem outros pagamentos disponíveis para a Carolina do Sul, Condado de Sonoma, Califórnia e Massachusetts.