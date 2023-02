Um Telecom ABRE VAGAS no Nordeste do Brasil

A Um Telecom, operadora de telecomunicações e soluções em infraestrutura de TI que possui mais de 15.000 km de rede de fibra óptica e atende aos segmentos corporativo, setor público, provedores de internet (ISP) e operadoras (carriers), está atrás de novos funcionários. Dito isso, antes de dar mais detalhes, conheça os cargos disponíveis:

Analista de Marketing (Mídia Digital) – Recife – PE – Efetivo;

Analista de Redes Júnior – Recife – PE – Efetivo;

Analista de Segurança Júnior – Recife – PE – Efetivo;

Assistente de Segurança Patrimonial – Recife – PE – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Recife – PE – Efetivo;

Auxiliar Técnico em Fibra Óptica (Backbone) – Recife – PE – Efetivo;

Estagiário (Wholesalers) – Recife – PE – Estágio;

Banco de Talentos;

Técnico de Suporte N1 ISP – Recife – PE – Efetivo: Criar e manter atualizada as Instruções de Trabalho (IT) do setor; Realizar atendimento aos clientes da empresa por telefone, e-mail e WhatsApp; Assessorar as equipes técnicas em campo durante suas atividades; Monitorar a rede da empresa, compreendendo seu funcionamento.

Mais sobre a Um Telecom e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Um Telecom, é válido frisar que a companhia oferece soluções em conectividade, segurança da informação e cloud computing, com projetos completos e personalizados, sempre visando a inovação e a melhoria de performance dos seus negócios.

Além disso, há mais de 10 anos, conexão é o sentimento que move o time com o sangue azul e um largo sorriso no rosto. Isto é, seus mais de 16 mil quilômetros de fibra óptica abraçam cerca de 200 municípios do Nordeste e Sudeste do Brasil e até mesmo em Miami, nos EUA.

