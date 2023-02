Uma batalha pelo trono entre o Arsenal de Arteta e o Manchester City de Guardiola na Premier League

Cidade de Manchester tem sido, sem dúvida, o rei do futebol inglês nos últimos anos. Exceto sua derrota nas mãos de Liverpool durante a temporada 2019/20, o clube do Noroeste de Inglaterra conquistou quatro dos últimos cinco títulos da Premier League.

Na verdade, a rivalidade entre Pep Guardiolade Cidade e Jürgen Kloppde Liverpool tem estado na vanguarda do futebol inglês, com os dois treinadores pressionando um ao outro para níveis mais altos.

“Ajudamos a elevar os padrões da Premier League”, Guardiola uma vez confessou. “Kloppde Liverpool é o rival mais difícil que já enfrentei.”

No entanto, esta temporada tem sido diferente com Guardiola falhando até agora contra um de seus discípulos na forma de Mikel Arteta e Arsenal. Os Gunners atualmente lideram os Citizens por três pontos e têm um jogo a menos sobre seus rivais, que enfrentarão em 15 de fevereiro.

“Não se trata de bater Pepé sobre bater Cidade” arteta disse. “Somos muito diferentes: uma equipa tem experiência nestas corridas e muitos dos nossos jogadores nunca passaram por isso. O nosso desafio é chegar a esse nível e precisamos dessa energia para dizer: ‘Queremos estar aqui’.”

arteta atualmente supervisionando uma das melhores temporadas Arsenal teve na Premier League. No entanto, sua incapacidade de romper com Cidade juntamente com seus resultados recentes, uma derrota para Everton e um empate contra Brentford abriram a corrida pelo título com Cidade agora em condições de seguir em frente devido ao saldo de gols, apesar de ter disputado uma partida extra.

O aluno procura usurpar o mestre

Tendo servido como Guardiolaassistente da empresa entre 2016 e 2019 arteta tem uma história com o Cidade chefe que remonta ao seu tempo em Barcelona.

“Eu o conheci quando tinha 15 anos e estava em La Masia”, arteta dito anteriormente na Sky Sports.

“Ele era meu ídolo. Quando eu jogava e ele comandava Barcelona e Bayern de Munique ele me ligava para perguntar sobre os times ingleses e como jogá-los.

“Pep disse-me que quando estava em Inglaterra tinha o sonho de fazer o que tinha feito no Barcelona e que queria a minha ajuda e experiência para o conseguir.”

Guardiola previu anteriormente o sucesso de Arteta

Quando arteta foi abordado por Arsenal, Guardiola não apenas permitiu que a mudança ocorresse, mas também previu que seu ex-assistente técnico teria sucesso se tivesse tempo.

“Eu não ia pedir para ele ficar, todo mundo tem seus sonhos e ele foi para o clube dele”, disse. Guardiola declarou. “Se eles derem tempo a ele, serão rivais para lutar por títulos.”