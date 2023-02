Uma mulher acidentalmente quebra o Balloon Dog em Miami: Quanto vale a escultura de Jeff Koons?

TO ‘Cachorro Balão’ é uma escultura do artista de renome internacional Jeff Koons. Ou melhor, foi.

Uma mulher fez um tour VIP pela exposição de arte contemporânea Art Wynwood em Miami antes de abrir ao público em geral. Ela ficou muito surpresa com a escultura e resolveu verificar se era mesmo um cachorro feito de balões ou de algum outro material.

E era feito de porcelana. A idosa, segundo a imprensa local, tocou na escultura de Jeff Koons até acidentalmente derrubá-la no chão e quebrá-la em pedaços.

O ‘cachorro balão’ deixou completamente de existir. Esta peça de cor azul, com cerca de 38 centímetros de altura, é uma réplica de uma escultura semelhante do mesmo artista com 3,5 metros e localizada em Os anjosfoi avaliado em 42.000 dólares.

A cena foi presenciada pelo artista

O incidente com a escultura foi muito surpreendente para todos os convidados para esta visita VIP à galeria de arte.

Provavelmente, e embora sua reação não tenha sido revelada à mídia, foi mais contundente para o criador do ‘Balloon dog’, Koons, que estava na sala naquele exato momento. Também esteve presente o colecionador Stephen Gamson.

O próprio Gamson contou os acontecimentos ao canal local WSVN: “Eu vi que essa mulher estava lá e ela estava batendo e aí a coisa caiu e se partiu em milhares de pedaços”.

Aliás, a surpresa foi tanta que houve muitos, segundo a sua versão, que acharam tudo um espectáculo para divulgar o evento, quando na verdade não era.

Nas imagens publicadas, um grande número de pessoas, todas com o seu credenciamento, se posiciona diante do pedestal sobre o qual foi colocada a escultura. A expressão deles é séria e as peças de porcelana azul metálica ainda estão no chão.

De qualquer forma, a mulher responsável por jogar a escultura no chão não terá que pagar nada. O trabalho de Jeff Koons tinha seguro contra esse tipo de acidente.