Uma sósia de Meghan Markle é trollada constantemente, mas encontra um lado positivo ‘me dá bebidas grátis’

SIndney Beckles se tornou popular no TikTok por supostamente se parecer com Meghan Markle e tem recebido esses comentários desde que Meghan começou a namorar Meghan, mas em vez de tirar o melhor das pessoas, ela sente o ódio constantemente.

Ser o doppelgnger de Markle faz com que as pessoas expressem seus pensamentos mais íntimos sobre a duquesa e eles são muito sinceros sobre isso “Ela é uma pessoa má”, “Não ficaria orgulhoso disso” e “Pobre você, as pessoas também pensarão que você é um mentiroso .” Estas são apenas algumas das coisas que as pessoas dizem.

No entanto, Beckles afirma que “a maior parte do ódio é dirigida a Meghan especificamente, e apenas me dizendo que eu não deveria ter orgulho de me parecer com ela”.

Sindney Beckles diz que nem tudo é ruim e que há uma fresta de esperança

“Geralmente, as pessoas dizem coisas boas, sendo o mais comum on-line: ‘Uau, pensei que fosse Meghan Markle’ ou ‘Você se parece com Meghan Markle, ela é linda’. E isso é semelhante pessoalmente”, disse Beckles.

“Meus amigos e eu ganhamos bebidas de graça porque as pessoas estavam convencidas de que éramos parentes – é muito engraçado”, ela compartilhou.

Enquanto o mundo parece pensar que Beckles é um sósia de Markles, ela não parece pensar assim.

“Acho que em alguns ângulos me pareço com ela se meu cabelo estiver alisado, mas, em geral, nunca acho que pareço – a menos que alguém aponte”, ela admitiu. “Acho que temos características faciais semelhantes, especificamente nossos sorrisos.”

Sindney Beckles afirma que a maior parte da trollagem é feita online, e as pessoas não são más diretamente na cara dela

“Acho um grande elogio ser considerada sósia dela, já que ela é uma mulher deslumbrante”, acrescentou.

“Já que quase todo mundo diz que eu pareço com a Meghan Markle, aqui vão algumas fotos [where] Eu meio que vejo”, ela legendou o vídeo, que tem mais de 654.400 visualizações.